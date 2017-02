Folkehelse­koordinator Tove Agdestein kjem med ei klar oppmoding til politikarane.

- Miljøgata gjennom Leirvik er eit svært viktig tiltak for å fremja folkehelsa i Stord, både no og i framtida, skriv folkehelsekoordinator Tove Agdestein.

Ho meiner at plandokumentet viser ein grundig prosess, der framlegg til plan er godt greidd ut og grunngjeve.

- Planen sine premissar er i samsvar med ny kunnskap og føringar for sentrumsutvikling og transport i tettbygde område. Eg meiner difor at planen for miljøgate må vedtakast slik han ligg føre, skriv Agdestein.

I uttalen sin skriv Agdestein at området som miljøgata er planlagt i, er nærområdet til svært mange bustader.

- Det er også nærområdet til barnehagar, skular, arbeidsplassar og fritidsaktivitetar. Gata er og ein viktig del av Leirvik sentrum. Eit godt fysisk nærmiljø er viktig for trivsel og livskvalitet. Skal ein få det til, må folk prioriterast framfor bil, skriv Agdestein.

Ho meiner dessutan at god tilrettelegging for gåande og syklande skapar eit meir likeverdig tilgjenge, uavhengig av sosioøkonomisk status.

- Aktiv skuleveg gjev born verdifulle erfaringar, sterkare statsidentitet og tilhøyrsle, og fremjar evna til læring, skriv Agdestein som meiner det også tener næringslivet, om kommunen legg til rette for gode opplevingar for folk.