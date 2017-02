Alexander Leskinen (26) og Arve Havnerås (52) frå Stord er ikkje i tvil om at sykkel­hjelm er viktig - men han er også lett å gløyma.

I ei undersøking utført av YouGov, der ein har undersøkt sykkelhjelmbruken blant nordmenn i 2016, kjem det fram at 23 prosent av personar i alderen 18 til 34 år på Vestlandet ikkje brukar hjelm når dei er ute og syklar.

Med desse tala i minne tok Sunnhordland seg ein tur ut på gata i Leirvik ein ettermiddag for å sjå kor mange som brukte sykkelhjelm. I løpet av ein time talde me ti personar på sykkel. Og av desse var det heile sju som hadde hjelm.

Studien er basert på 71 dødsulukker på sykkel, mellom 2005 og 2012. Av desse hadde ikkje 46 av dei på seg hjelm. Vegvesenet trur at 25 av desse kunne ha overlevd om dei hadde hatt sykkelhjelm på.

Hjelm reduserer risikoen for ansikts- og hovudskadar, og ein kan få alvorlege skadar om uhellet er ute, heiter det i ei pressemelding, som mellom anna syner til statistikk frå ein studie gjennomført av Statens vegvesen.

- Det hender jo at eg gløymer hjelmen. Men eg har som utgangspunkt at eg skal ta han på, seier Havnerås, og fortel om då naboen hans fekk auge på han utan sykkelhjelm ein gong.

- Det er jo på hovudet ein er mest sårbar, så eg bør jo vera flinkare til å hugsa hjelm. Sjølv om sjansane er små for å krasja, er jo ikkje det noko orsaking, held han fram.

Og medan me går og tel syklistar, kjem Alexander Leskinen frå Stord syklande mot oss, utan hjelm.

Sårbart hovud

- Kva tenkjer du om at éin av fire ikkje brukar sykkelhjelm?

- No er eg jo 52 år, og hugsar tilbake til før i tida då me aldri brukte hjelm. Men så kom sykkelhjelmen for fullt, og då måtte alle bruka han, seier Havnerås.

- Det å ramla og knekkja ein arm er ein ting. Men treff ein hovudet så er ein jo mykje meir sårbar, og kan få langvarige skader, held fotballtrenaren fram.

- Eg er veldig bevisst på at eg skal ha hjelm på meg når eg kjem på trening og møter jentene. Oss vaksne skal jo vera eit førebilete for borna, understrekar Havnerås.

Undersøkinga til YouGov vart utført på oppdrag frå Trygg Trafikk og frisørkjeda Nikita Hair, og består av ei landsdekkjande undersøking, med eit grunnlag på 1.000 spurte personar. Ein av grunnane til at folk legg igjen hjelmen heime, er ifølgje kvar tiande person i undersøkinga grunna forfengelegheit. Men ifølgje frisørkjeda let det seg godt gjera å kombinera både frisyre og hjelm, då det finst ei rekkje hjelmvennlege frisyrar å velja i.