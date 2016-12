I løpet av 2016 har 1.376 jobbar i den maritime næringa på Haugalandet og i Sunnhordland forsvunne.

A- A+

Det viser maritim rapport 2017 som blir laga av Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland. Rapporten er mellom anna laga på bakgrunn av spørjeskjema som er sendt ut til 120 verksemder som driv innanfor reiarlag, skipsverft, skipskonsulentar, skipsmeklarar, undervasselskap, skipsekspeditørar, offshoreverft og leverandørar i regionen.

Seier opp sjøfolk Nedbemanninga har råka utanlandske sjøfolk hardast, her er nedgangen totalt på 16,3 prosent, medan hen er på 7,1 prosent for norske sjøfolk. Totalt forsvann 628 jobbar innan reiarlaga i regionen i fjor. For verfta er nedgangen på 4,8 prosent. Her er det 549 færre sysselsette på offshoreverft, mens det faktisk har vore ein auke i talet på jobbar innan skipsverft. Innan leverandørar og tenesteytande verksemd er det no 540 færre jobbar enn for eitt år sidan.

Omsetningssvikt I rapporten kjem det fram at den samla omsetninga for den maritime næringa på Haugalandet og i Sunnhordland no er på 39,79 milliardar kroner, noko som er ein nedgang på 23,6 prosent frå 2015. - Nedgangen er betydeleg, men forventa. Låg oljepris og redusert aktivitet offshore forklarer det meste, skriv Sverre Meling jr. som er dagleg leiar for Maritimt forum i rapporten. Omsetningssvikten råker offshoreverfta hardast. Her er svikten på 50 prosent, frå 17,49 milliardar i 2015 til 8,78 milliardar i 2016. Den samla verftsomsetninga i regionen går frå 18,27 milliardar i 2015 til 9,99 milliardar.