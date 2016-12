Bjarne Engevik (75) frå Eskeland kastar gjerne eit blikk eller to utover sjøen.

- Eg tok meg ein liten tur til Leirvik for å sjå litt, og akkurat no kastar eg eit blikk utover hamna for å sjå om det var nokre båtar utanfor maritimt museum.

- Frå Fjellgardane ser eg også utover Langenuen, og eg har eigentleg alltid interessert meg for sjøen.

- Er du ein gammal sjømann?

- Nei, men eg likar å fiska litt med harpa og garn. Førre veke fekk eg både torsk og lyr, og ei kveite på 12 kilo.

- Korleis smakte det?

- Kona lagde fiskekaker og eg har ete av både torsken og kveita. Spesielt torsken var herleg.

Då me prata med Bjarne i Leirvik måndag føremiddag var han 74 år, og dagen etterpå fylte han 75. Sunnhordland gratulerer jubilanten!