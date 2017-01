Matroslærling Andreas Hatlevik (18) set inn vindauga med regn­avvisande stoff.

Om bord på brønnbåten «Øyfjord» står det nokre karar og vaskar vindauga på styrehuset.

- No legg me på eit regnavvisande stoff på rutene slik at vatnet trillar lettare av når ein ikkje brukar viskarane. Stoffet fungerer bra mot sjøvatn også, seier Andreas Hatlevik frå Espevær.

Han er matroslærling om bord og fortel at han gjer dette med styrehusvindaugo om lag kvar tredje månad. Sjølv har han vore på jobb i romjula.

- Sjølv om me jobbar i jula så fekk me likevel lov til å vera heime med familien på julaftan, sidan båten likevel låg til hamn her i Leirvik. Så då var det heim veslejulaftan, og på jobb att 1. juledag, seier Hatlevik.

- Korleis opplevde de ekstremvêret «Urd» 2. juledag om bord i brønnbåten?

- 1. juledag var me på oppdrag innover Hardangerfjorden før me 2. juledag sette kursen mot Rogaland. Me kom oss til Hjelmeland til kvelden og opplevde vel ikkje det verste uvêret. Men det bles jo godt då me for forbi Sletta.