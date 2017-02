Heimels­­­dokument:

Eigedommar omsette i Sunnhordland.

Kjelde: Statens kartverk

Gnr 56, bnr 352 er overdrege for kr 725.000 frå Helge Grov og Malena Grov til Gjertrud Elin Eide (15.12.2016)

Flaten 55 (Gnr 46, bnr 237, seksjon 22) er overdrege for kr 1.450.000 frå Hans Kåre Isdal Haga til Einar Bauge Helland og Tonje Solheim (15.12.2016)

Gnr 39, bnr 689 er overdrege for kr 5.000 frå Leiv Henry Aanderaa, Borghild Bjelland, Leif Helge Bjelland, John Granli, Berit Gravdal, Alf Hjelmen, Jens Andreas Hjelmen, Helga Amalia Karlsson, Reidun Karin Tveita Nysæther, Ove Konrad Sandnes, Sverre Skjelnes, Anton Tolås, Inger Marie Trondsen og Gunvor Hjelmen Vikøren til Stord kommune (14.12.2016)

Gullskar 3 (Gnr 39, bnr 500, seksjon 15) er overdrege for kr 1.090.000 frå Sindre Halland Thorbjørnsen til Siti Nysæther (14.12.2016)

Gnr 3, bnr 95 er overdrege for kr 500.000 frå Øystein Huglen til Reinert Nordtveit (12.12.2016)

Sæbøhaugen 9 (Gnr 45, bnr 345) er overdrege for kr 2.260.000 frå Maria Omvik Hella til Karoline Gjelsvik Lynggaard (12.12.2016)

Skotlio 6 D (Gnr 39, bnr 30, seksjon 3) er overdrege for kr 2.420.000 frå Asgeir Rhône Damman og Helge Akerø til Øyvind Solli Koløen (09.12.2016)

Skifteslono 33 (Gnr 58, bnr 13) er overdrege for kr 1.380.000 frå Magnhild Thorland Bergeland til Henrik Skjetne Lilleheie (07.12.2016)

Lyngneset 15 (Gnr 56, bnr 326, seksjon 1) er overdrege for kr 1.485.000 frå Kirsten Anita Jacobsen Nytun til Jan Petter Hovland (06.12.2016)

Gnr 46, bnr 433 er overdrege for kr 1.200.000 frå Heiane Sør as til Linda Blom Nilsen (05.12.2016)

Navrastikksmyro 17 (Gnr 55, bnr 87, seksjon 3) er overdrege for kr 1.450.000 frå Lars Gundersen til Joakim Sjøflot (05.12.2016)

Åkervikåsen 106 B (Gnr 57, bnr 372, seksjon 2) er overdrege for kr 1.100.000 frå Tanja Renate Nilsen til Inge Alsaker og Tonje Andersen Paulsen (05.12.2016)

Båtstøo 31 (Gnr 40, bnr 248) er overdrege for kr 1.920.000 frå Monica Aleksandersen Playfoot-Barbour til Tone Hedvig Lillebergen Skjønberg (05.12.2016)

Borggata 38 B (Gnr 27, bnr 46, seksjon 5) er overdrege for kr 1.650.000 frå Dp Invest as til Marte Belsvik Hansen (01.12.2016)

Del av Almåstre 20 (Gnr 56, bnr 58) er overdrege for kr 1.572.500 frå Marcus Troy Cummings til Randi Ankervold (01.12.2016)

Gnr 56, bnr 363 er overdrege for kr 500.000 frå Steinar Aasheim til Kari Aasheim og Kai Asle Stenberg (01.12.2016)

Fitjar

Nordresjøvegen 19 A (Gnr 61, bnr 321, seksjon 1) er overdrege for kr 1.450.000 frå Vibeke Solli Bjelland, Anne Grete Solli og Jarle Solli til Torbjørn Korsvik (30.12.2016)

Gnr 69, bnr 62, seksjon 6 er overdrege for kr 1.100.000 frå Hebu Eiendom as til Kompletthus Malerboden Handverk as (02.01.2017)

Salet omfattar også Gnr 69, bnr 62, seksjon 7

Storhaugtunet 6 (Gnr 65, bnr 503, seksjon 5) er overdrege for kr 2.190.000 frå Baarholm Invest as til Arthur Thorland (03.01.2017)

Gnr 61, bnr 679 er overdrege for kr 2.730.000 frå Johannes Sandvik til Vitaminhuset as (05.01.2017)

Gnr 18, bnr 6 er overdrege for kr 100.000 frå Karl Andreas Ivarsøy til Hans Engel Ivarsøy (09.01.2017)

Gnr 61, bnr 449 i Fitjar kommune er overdrege frå Vidar Rygg til Synnøve Rygg (12.01.2017)

Overdraginga omfattar også del av Stølsbrotet 29 (Gnr 48, bnr 1148) i Randaberg kommune

Gnr 65, bnr 440 er overdrege for kr 2.450.000 frå Aardal Eiendom as til Rune Mork Levåg (16.01.2017)

Gnr 67, bnr 159 er overdrege for kr 750.000 frå Baarholm Invest as til Dag Jarle Eiken (16.01.2017)

Del av Gnr 89, bnr 35 er overdrege frå Linda Beate Danielsen til Jan Henning Sætre (18.01.2017)

Gnr 65, bnr 468 er overdrege for kr 600.000 frå Baarholm Invest as til Aarskog Eigedom as (30.01.2017)