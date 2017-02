Stord nærings­råd er svært bekymra for nærings­livet sine vilkår på Stord.

Bekymringane gjeld Stord generelt, og Leirvik sentrum spesielt, med dei detaljreguleringsplanane for Miljøgata og Tveitakrysset som er lagt fram, skriv dagleg leiar Anne-Grete Sandtorv i ei pressemelding frå Stord næringsråd.

Stord næringsråd ønskjer difor å stoppa planane.



"Stordpakken som er under planlegging, har slik me ser det, svært negative konsekvenser, og me ber om at heile Stordpakken vert skrinlagt", heiter det vidare i pressemeldinga.



Dei har no sendt innspela til Stord kommune, der dei peiker på fleire argument som frå deira ståstad talar mot planane.

Dei meiner blant anna at Miljøgata gjennom sentrum legg opp til radikale endringar utan at konsekvensar for den eksisterande situasjonen og eksisterande planar er tilstrekkeleg greia ut.

"Me kan heller ikkje sjå at det er gjort konsekvensutgreiing for at det er planlagt 300 nye bueiningar i sentrum, og korleis dette vil påvirke trafikkbiletet", står det i brevet.

Det står også at planen er i overkant ambisiøs på vegner av syklande, og at det synest å bli ein ubalanse opp mot gåande og bilistar.

Stord Næringsråd har også fleire innspel til detaljreguleringsplanen for rundkøyring i Tveitakrysset og sykkelveg med fortau på strekninga Heiane - Vabakkjen. Dei meiner heile detaljreguleringa bør utsetjast fram til avgjerda om traseval for ny E39 er teke.