Meteorologisk institutt har rekna at ein så kraftig orkan statistisk sett berre vil skje her kvart 200. år.

«Eg var på veg heim frå nyttårsfest i fem-tida i dag tidleg, og måtte nesten åla langs bakken for å få framdrift. Det var heise kor det bles, og så uvant som det var med storm rett frå vest», så ei kjelde til Sunnhordland.

Sjølv om det var innbyggjarar på nordvestlandet som fekk kjenna naturkreftene hardast på kroppen, sette orkanen spor etter seg også i Sunnhordland.

Fleire tre velta i regionen, og på Gjerstad på Tysnes la eit større tre seg over ein garasje, ifølgje rapporten i Sunnhordland. Enkelte område var utan straum etter at tre velta over høgspentlinjene. Ved Hamrane i Sagvåg hadde orkanen fillerista eit busskur og velta det.

«Sterkast inntrykk gjorde naturkreftene denne dagen på Sunnhordland sin utblåste då han passerte Ådland bru. Aldri før har han sett det store Ådlandsvatnet i slik kok som i dei tøffaste kasta ved halv tolv-tida», skreiv Sunnhordland sin medarbeidar.

3. januar følgde avisa opp med fleire detaljar etter den heftige orkanen. Der blei det mellom anna rapportert at Nordbygdo hadde vore utan straum i nærmare åtte timar.

«Ei blanding av uvêr og gammalt utstyrt», konkluderte E-verkssjef Kjell Stalheim overfor Sunnhordland.

Stalheim, som hadde med seg mobiltelefon ut i terrenget medan uvêret stod på, sa at han hadde fått så mykje som 150 oppringingar frå straumlause innbyggjarar.

Med det digitale avisarkivet til Sunnhordland kan du bla deg tilbake til historiske hendingar. Gå inn her og ta arkivet i bruk. (Har du mobil eller nettbrett, kan du lasta ned appen eSunnhordland i App Store eller Google Play.

Her rekonstruerer meteorologen analysekartet slik det ble tegnet på værsalen da #nyttårsorkanen traff Norge for 25 år siden pic.twitter.com/DRW5GSQ7J0

- Meteorologene (@Meteorologene) 28. desember 2016