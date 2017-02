Målet er å få fleire elevar ved Stord vidare­gåande skule til å fullføra yrkes­utdanninga.

Prøveordning

Samarbeidet mellom arbeidslivet og den vidaregåande skulen skal difor styrkjast ved at det blir oppretta fem yrkesfagkoordinator-stillingar. Stord vidaregåande skule er éin av fem skular i fylket som får ei slik stilling. Rektor ved Stord vidaregåande skule, Astrid Haugland, fortel at det kom inn 51 søkjarar til den nye jobben før søknadsfristen gjekk ut.

- I starten blir dette ei prøveordning, men målet er at stillinga blir fast, seier Haugland.

Den nye yrkesfagkoordinatoren skal jobba aktivt for at fleire elevar skal få læreplass, og blir eit bindeledd mellom elevane og bedriftene.

- Tidlegare har skulen jobba for at elevane skal fullføra det toårige løpet ved skulen. Når ein skal ut i lære har ein blitt leten over til seg sjølv. No blir det derimot retta meir merksemd mot heile det fireårige utdanningsløpet, som inkluderer to år i lære. Me skal gjera det me kan for at flest mogeleg får læreplass, og me håpar ein av effektane vil vera at det blir oppretta fleire læreplassar, seier Haugland.