Kvinna vakna av at nokon romsterte i huset om natta. Ho stod opp og tilbydde kaffi til innbrotstjuven.

Haugesunds Avis fortel den oppsiktsvekkjande historia om kva som skjedde i ein bustad til ei 89 år gammal dame på Stord i slutten av november 2016. Kvinna låg og sov, då ho med eitt vakna av eit brak. Ho såg at soveromsdøra var open, og gjekk ut og fann innbrotstjuven i kjøkenet.

Han la først på sprang, men kom tilbake rett etterpå. I mellomtida fekk 89-åringen ringt til både politi og sonen, som bur rett i nærleiken. Kvinna heldt hovudet kaldt, og foreslo å koka kaffi til innbrotstjuven slik at politi og sonen kunne komma til staden. Først då tjuven såg billysa i tunet, la han på sprang. Då hadde han vore inne i huset i mange timar.

Men ute i tunet møtte han sonen til 89-åringen, som klarte å leggja tjuven i bakken og halda han til politiet kom rett etterpå.

- Politiet får mykje kritikk for at dei brukar for lang tid. Denne gangen skal dei ha ros for å vera raskt på pletten; dei var her i løpet av eit kvarter, seier sonen til Haugesunds Avis.

Sunnhordland tingrett har no dømt ein stordabu i 30-åra til fengsel i 90 dagar, der 36 dagar i varetekt kjem i frådrag.

Knut Gramstad, som var dommar i tilståingssaka, skriv i dommen at det er snakk om små verdiar som er stole, og at mannen sine handlingar står fram som eit rop om hjelp.

Haugesunds Avis skriv vidare at det er fleire gjenstandar som framleis er vekke etter innbrotet, mellom anna sølvtøy.

- Han tilstod nok ikkje meir enn han måtte, meiner sonen til kvinna, og lurar på kvar bestikket er gøymt, ifølgje HA.