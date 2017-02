Alan Walker til Tysnesfest

Artistlista byrjar å fyllast opp.

Den populære bergensartisten Alan Walker kjem til Tysnesfest til sommaren, der han blir ein av hovudattraksjonane.

Alan blei booka allereie i oktober 2016, så det er ei enorm bør som no vert letta frå våre skuldrer når me endeleg kan lansera han som ein av headlinerane til festivalen vår, heiter det i ei pressemelding.

I september var han første norske artist som fekk over ein halv milliard spelingar av sin eigen låt på Spotify.

19-åringen frå Fana har gjort ei lynkarriere. Han er fødd i England, men har budd i Fana utanfor Bergen mesteparten av sitt liv. I desember 2015 blei han verdskjent med singelen «Faded», som i skrivande stund er strauma nærare 600 millionar gonger på Spotify, og nesten 1 milliard gonger på YouTube.

Me har jobba lenge og hardt for å få dette til, og er fantastisk stolte når me no kan sette Walkers namn på plakaten for Tysnesfest 2017.

I tillegg til signaturlåten «Faded» er Alan Walker mellom anna kjent for store hits som «Alone», «Sing me to sleep» og «Spectre». I vinter skal Alan Walker turnere i storbyar som Amsterdam, Paris, Brussel, London, Milano og München.

Her i Norge blir Tysnesfest ein av svært få mogelegheiter til å få oppleva konsert med elektronika-kometen. Publikummet vårt sette enormt pris på stemninga Broiler leverte i sitt show i fjor, og ikkje eingong bestemødrer- eller fedrar klarte å stå i ro. Me kan lova at Alan Walker tek Tysnesfest til nye høgder når det er han som er siste artist ut laurdag 15. juli, heiter det i pressemeldinga.

Til no er følgjande artistar lanserte til årets festival: Alan Walker, Highasakite, Sivert Høyem, Astrid S, Staysman&Lazz + Katastrofe, deLillos, Kim Larsen, Storm Weather Shanty Choir, Janove, Cezinando, Vamp, Sigvart Dagsland og Karoline Krüger, Sophie Elise-Vegard Harm og Joakim Kleve, Gunslingers, Ausekarane, Familieforetaket og De Musikalske Dvergene