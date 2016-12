Arbeidsløysa auka med 24 prosent gjennom 2016

Desember-tala for Hordaland er ikkje oppløftande. 2017 blir endå verre for fylket.

- Vårt anslag for Hordaland svarar til eit snitt på om lag 10.000 ledige neste år, noko som utgjer om lag 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og en gjennomsnittlig auke på sju prosent, seier Bogsnes.

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Hordaland trur ikkje nedturen i fylket er over heilt enno, og forventar at gjennomsnittleg arbeidsløyse vil liggja høgare i 2017 enn i 2016.

I desember auka den sesongjusterte arbeidsløysa med 1,7 prosent. Tar me med dei i arbeidsmarknads-tiltak er det ein auke på 130 personar, eller 1,1 prosent.

Ho understrekar at det ikkje berre er dystert på arbeidsmarknaden når ein ser på landet samla sett.

- Mange fylke har optimistiske forventningar til det komande året. Det tydar at det vil vere jobbar mange steder i landet, og at det framleis vil vera viktig for arbeidssøkarar i Hordaland å sjå seg om etter mogelegheiter utanfor fylket, og/eller innan nye bransjar, seier Bogsnes.

Arbeidsløysa har ramma breitt Industriarbeid (1.671), bygg og anlegg (1.374) og ingeniør- og IKT-fag (1.201) er framleis dei yrkesgruppene med flest arbeidsledige. I Hordaland har arbeidsløysa ramma breitt, også i andre yrkesgrupper enn dei som er tett knytt opp mot olja.