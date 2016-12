Jørgen Tesdal var løpsmaskin på Stord sin midtbane i opprykks­sesongen 2013. No har den tidlegare USA-studenten dukka opp på trening med Trott. Også moder­klubben Stord har meldt si interesse.

- Eg har vore borte frå organisert fotball såpass lenge at eg vil ha ein forsiktig start. Forsøkte meg litt på trening med Trott, men er usikker på kva det blir til, seier 24-åringen som dei siste 4,5 åra har studert økonomi og marknadsføring i USA. No søkjer han jobb.

Trott har levert varene dei to siste sesongane. No er optimismen på plass i Prestagardsskogen. Trenar, Bjørn Helge Anuglen, signaliserer forsterkningar til 2017-stallen.

- Positivt at Jørgen Tesdal dukka opp på trening. Det står att å sjå kva han bestemmer seg for. Uansett er me godt nøgde med at Vegard Brattset som i år spelte på Stord sin midtbane, er med oss som spelande hjelpetrenar neste år. Emil Johnsen har sagt at han vil signera overgangspapira frå Solid til Trott. Pål Gundegjerde er i ferd med å gjera unna førstegongstenesta og vil vera tilbake i Prestagardsskogen i løpet av april. Også Vegard Agdestein har vist interesse for ein overgang til Trott, seier Anuglen som dermed kan få eit luksusproblem. Å måtte ta ut ein stall før sesongstart 2017.

- Det må vera lenge sidan sist det skjedde i Trott, men no kan det tvinga seg fram, seier Anuglen.

