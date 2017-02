Prestasjonskrava vert lempelegare med alderen. Det har Arnlaug Skjæveland vanskar med å forsona seg meg.

- For meg blir det som å juksa seg til idrettsmerke, men på ei anna side så er det bra at det vert lagt til rette for at alle kan ha noko å strekkja seg etter. Det å røra på seg er bra. Ikkje minst for oss eldre, seier den pensjonerte legen.

Ho merkar at både kne og hofter skrantar, men stilte likevel opp og innfridde då Magnhild Titlestad på ny inviterte til merketaking i IL Trott sin regi.

- Eg har vore med like sidan eg flytta til Stord for rundt 30 år sidan. Elles er det ski som har vore min favoritt. Eg har mange turar åleine til Mehammarsåto då eg var yngre. Då eg var 65 år stilte eg første gongen til start i Birkebeinerrittet. Det var artig. Eg fekk totalt med meg fem Birkebeinerritt. Det siste gjekk eg då eg var 71, seier pensjonisten.

Ho har også vore aktivt med i orienteringssporten på Stord.

- Ja, det også synest eg var veldig artig. I dag er det avgrensa kva eg kan vera med på. Eg brukar stavar og kan nok gå litt turorientering, men vert det for ujamt så får eg problem. Men eg prøver å komma meg ut i frisk luft og få litt mosjon kvar dag. Det hjelper også på humøret. Merkar at om eg vert sitjande så stivnar eg fort til. Det er unødvendig, seier Arnlaug Skjæveland.

Ho oppmodar både unge og eldre til å halda seg i form.

- Det er klart det kan vera litt verre når alderdomsplager melder seg, men så lenge det ikkje er snakk om ein direkte skade så går det godt an pressa seg litt. Sjølv likar eg godt å gå turar, seier 82-åringen.