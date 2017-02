- Eg synest det er trist det som skjer i Stord Fotball, men på meg kjem det ikkje direkte overraskande.

A- A+

Tommy Knarvik har følgt utviklinga i Stord Fotball, og kallar det ei fotballkrise slik ting har vikla seg ut på Vikahaugane siste halvåret. - Eg åtvara klubbleiinga mot at spelarar kunne komma til å forlata klubben. Men når det er snakk om så pass mange det eg vil kalla kontinuitetsspelarar som backar ut, så er det klart at det er lampar som må blinka i heile klubben. Berre det at ein spelar som Morten Hillestad vel å trappa ned for å spela 4.-divisjonsfotball, er for meg uforståeleg. Klubben har verkeleg ein stri jobb føre seg med å byggja opp eit godt førstelag att, seier Knarvik.

Utan støtte I løpet av si tid som Stord-trenar gjorde han sine røynsler. - Eg såg det som mi kanskje viktigaste oppgåve å byggja opp ei gruppe der alle drog i same retning. Slik eg ser det også no i ettertid så lukkast eg rimeleg bra med det, men etter kvart følte eg at eg stod litt for mykje åleine. Støtta frå den øvste leiinga i gruppa var mildt sagt fråverande. Eg hadde håpa at leiinga var villig til å leggja meir i potten for å ta gruppa og laget eit steg vidare. Men det skjedde ikkje. Mi oppfatning er at A-laget skal ha førsteprioritet i einkvar klubb. Det å få A-laget fram i lyset er viktig. Akkurat på det punktet følte eg stod mutters åleine, seier Knarvik. Vinterserien: Trott-Hillestad møter gamleklubben i opningskampen

Kritisk fase Eks-trenaren håpar at det no vert mobilisert for å komma best mogeleg ut av situasjonen laget no står i. - Slik eg opplever det frå min ståstad her på Sotra, er Stord Fotball inne i ein kritisk fase. Beinhardt arbeid frå alle hald er einaste farbare vegen ut av ein slik situasjon, seier Knarvik. Også han har sitt å stri med i sin nye klubb, Sotra. - Absolutt. Det har vore gjennomtrekk i spelartroppen også her, men kanskje ikkje i den grad Stord no opplever. Eg håpar verkeleg det no vert mobilisert på Vikahaugane, seier Knarvik.