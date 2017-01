Åtvarar mot flytande trosse

Hamnestellet ber båtfolket vera merksame på ei trosse som ligg og flyt i sjøen sør for Eldøyane.

- Me har vore ute og leita etter trossa fleire gonger både før og etter jul, utan hell, seier hamnesjef Inge Espenes til Sunnhordland.

Trossa ligg rundt 150-200 meter syd av Eldøyane. Ho er 20-30 meter lang og kjem til syne i vasskorpa med ujamne mellomrom. Norled har varsla alle sine fartøy som går forbi Eldøyane og Kystverket har sendt ut navigasjonsvarsel.

- Ferjene ser trossa innimellom og melder ifrå, men dei sit så høgt på brua på ferjene. Ho er vanskeleg å få auge på frå småbåt, seier Inge Espenes.

Han fortel at trossa høyrer til ein lekter, og at dei har vore i kontakt med eigaren, for å få dei til å ta affære og få den bort.