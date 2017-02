Luna Mariell (6) fekk prøva seg på slakk line under «Kom deg ut dagen» på Lundarstøl medan Kristine og tantebarnet Emma (2) passa på.

Barnas Turlag sitt arrangement på Lundarstøl søndag vart ein suksess for Stord-Fitjar Turlag med fleire hundre frammøtte turgåarar.

Postar i skogen

- Kva anna har du gjort på her i dag då?

- Eg har kasta pil på ballong, og eg har også gått i løypo, held Luna Mariell fram.

Ho siktar til quizløypa der born og vaksne går gjennom 12 forskjellige postar med spørsmål på. Også Marion Aspen Jørgensen (5) var med på dette i lag med mamma Torbjørg og pappa Bjørn.

- Me lese på postane, og på den her spør dei om kartet skal vera opp eller ned, seier Marion då me møter dei på post nummer 10.

- Nord og sør ikkje sant, seier pappa Bjørn til dottera.

- Ja, og så har eg drukke saft og spist pølsa i dag, held Marion fram.