Over 400 tok turen for å få med seg Fitjar Mekaniske Verksted sitt 60-års jubileum.

Til slutt vart himmelen dekt i hundrevis av fargar til ein «grand finale» dedikert til noverande eigarar av verkstaden, Laco på Austevoll. Sistnemnde avslutning fekk også varme responsar frå dei frammøtte på kaien. Dette var gøy, og jubelen og praten sat laust etter at det profesjonelle fyrverkeri-showet var over.

Og fyrverkeriet skuffa ikkje. Sjeldan har fitjarbuen, eller sunnhordlendingar flest for den del, sett eit så spektakulært fyrverkeri. Fire enorme rakettbomber eksploderte først på himmelen, for å setja æra på FMV sine fire grunnleggjarar. Før ei rekkje mindre rakettar susa av garde høgt opp i lufta, i aukande tempo over publikum.

- Me er her for å sjå på rakettane, seier Kari.

Arrangøren reknar med at over 400 møtte opp til jubileumsfeiringa, og blant dei som tok turen var fitjarbuane Kari Aamyri (8), Emma Aarbø (8) og Odin Hatlevik (7 1/2).

Stolt verkstadsjef

Forutan kaker og kaffi kunne ein også få sjå på ein demonstrasjon av den nye og mobile løftekrana «Karlsvogna» til Fitjar Mek. som løfta ein katamaran-arbeidsbåt opp i lufta, og køyrde den ned til sjøen. I tillegg til forskjellige maskiner og utstyr som både born og vaksne fekk sjå og ta på, innanfor dei tryggleiksrammene og sperrebanda som var sette opp her nede på kaien.

- Veldig hyggjeleg at så mange kunne koma, dette vart eit flott opplegg for alle, og eg vil spesielt få takka alle dei som har hjelpt til med å få det så flott her i dag, smiler verftsdirektør Hugo Strand.

- Korleis er det å vera her no å feira i lag med alle desse folka, med tanke på den vanskelege tida verksemda opplevde for berre ti år sidan?

- Då eg kom her i 2007 var det jo trasig, og det var stor uvisse. Men me har komme oss. Etter god hjelp frå fleire partar. Me har dyktige fagfolk hos oss som betyr utruleg mykje for framtida i denne bransjen, og eg synest også bygda har vist oss god lojalitet. Utan støtte i lokalsamfunnet hadde me ikkje fått til den verdiskapinga, og hatt dei arbeidsplassane som me har her i dag, seier Strand.

