Barberte vekk eitt år med skjegg

Joar Hystad takkar alle som har donert pengar til det veldedige føremålet.

Barberings-seremonien vart gjennomført til stor glede for både Joar Hystad sjølv, dei 15 oppmøtte på festen i Bergen der han bur, og ikkje minst for Kirkens Bymisjon.

Joar Hystad frå Stord hadde sidan januar 2016 spart på skjeggveksten sin. Før det nyttårsaftan til 2017 måtte gje tapt for barbermaskina.

Men berre dersom eit minimum av hundre personar donerte to middagar kvar til Kirkens Bymisjon via deira nettsider.

For som eit ledd i merksemda han fekk for skjeggprosjektet sitt, lokka han publikum med live-video på Facebook av barberinga nyttårsaftan.

20.000 kroner

To dagar før nyttårsaftan var det samla inn 340 middagar, og nyttårsaftan 20 minutt over midnatt under barberingsseremonien, var heile 500 middagar donert. Som tilsvarer kring 20.000 kroner.

- Veldig bra at folk har engasjert seg, det viser at folk bryr seg, strålar Joar Hystad over telefon til Sunnhordland nyttårsdagen, som takkar alle dei som har donert.

- Korleis er det å vera ein nybarbert mann, etter eitt år med skjegg?

- Å det er deilig å ta seg til kjakane i dag. Glatt og fint, humrar Hystad.

Les også: Joar (29) sette seg hårete mål for 2016