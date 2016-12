Urd stenger Stordabrua for andre enn personbilar.

Operasjonssentralen i Haugesund melder klokka 19.38 at Stordabrua no berre er open for personbilar.

Større køyretøy, bilar med hengar og varebilar får ikkje passera.

- Det blåser 25 m/s og det er kraftige kast, skriv politiet på twitter.