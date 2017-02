Berit Rokne lovar at Stord ikkje skal tapa på å vera ein del av den nye institusjonen.

- Nei, her er det kvalitet i alle ledd. Det å evaluera studietilboda er innebygd i studieopplegget, slik at det heile vegen er gode prosessar i samarbeid med studentane, for å gjera utdanningane betre.

- Er det nokon som er redde altså? Eg har ikkje oppfatta slik redsel, men derimot mykje positivitet. Det eg kan seia, er at det ikkje er planar om at verken Stord, Haugesund eller andre skal mista betydninga si i HVL-samanheng, seier Rokne.

Forventingar

I løpet av besøket på Stord fekk den nye HVL-rektoren helsa på representantar frå både politikk og næringsliv. Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) var ein av dei.

- Eg opplevde møtet som positivt, men det blei også lagt vekt på dei forventningane me har til den nye høgskulen. Og det er at me får behalda utdanningane me har, og at ein snur seg raskt for å tilby ingeniørutdanning det er behov for på Stord og i resten av regionen, seier Bjelland.

Rokne tolkar engasjementet positivt.

- Inntrykket mitt er at det er mange som har ein agenda for å styrkja regionen, og at ein viser ein ekstrem samarbeidsvilje for å få ting til her.