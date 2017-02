Ekteparet Bolette og Bjørn Bergh har fleire tips til folk som skal gifta seg - men kva meiner dei om Valentines Day?

På Leirvik denne februardagen treff me på ekteparet Bolette og Bjørn Bergh som er på veg for å eta middag ute denne dagen.

Dei to fortel at dei har vore gifte i 49 år, no den 10. februar. Bryllaupet var på Stord i 1968 og dei bur framleis i Leirvik.

- No skal eg spandera komlemiddag på mannen min som har bursdag i dag, smiler Bolette Bergh, og kikar på han som fyller 79 år denne dagen.