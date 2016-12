STORD: Borgen Advokatar satsar vidare og opnar frå nyttår ei avdeling på Voss. Firmaet har sidan 1983 bygd opp eit sterkt juridisk miljø i Sunnhordland med kontor på Stord, Husnes og i Haugesund. Firmaet har i dag 18 tilsette, og av desse er 15 advokatar.

- Det skal ikkje vera naudsynt å reisa til Bergen for å få hjelp til små og store juridiske utfordringar, seier dagleg leiar advokat Øyvind Berg.

Hilde Magnusson har vore etablert med egen praksis på Voss i tre år og har sidan oppstarten tenkt på ulike løysingar for å kunne veksa. Ho kom etter kvart i kontakt med Borgen Advokatar og det synte seg at dei hadde samanfallande interesser for å laga eit større fagmiljø på Voss, og om korleis ein ønskjer å driva eit advokatkontor, skriv Borgen Advokatar i ei pressemelding. Hilde Magnusson vert ein av sju eigarar i Borgen Advokatar AS, og trer inn som partnar frå nyttår. Borgen Advokatar AS held fram i same lokale som Magnusson i Voss sentrum. På biletet ser me Øyvind Gaute Berg og Hilde Magnussen.