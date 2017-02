Til sommaren skal dei bada i 28 varmegrader på sommarleir i Brasil.

- Me fekk vita det for to veker sidan, då kom det ei dame med ein globus på besøk og spurte oss om me kunne tippa kor me skulle. Og då tippa eg jo Mexico, smiler Maia Matre Hagenes (10). - Og eg tippa Brasil, og fekk rett, ler Trym Toreson Nilssen (11).

Sommar og vinter Til sommaren skal dei to stordabuane reisa til Brasil på CISV-leir, i lag med to andre frå Stord og Fitjar. Og på leiren i Brasil kjem dei til å møta om lag 70 andre born og vaksne frå 12 forskjellige land. - Korleis var det å bli trekt til tur då? - Eg blei veldig glad for det, fordi eg hadde lyst til at me skulle reisa langt vekk, seier Maia. - For meg så er det første gong eg skal på ei så lang reise, ingen i familien min har vore så langt vekke før. Så eg både gleder og gruar meg, seier Trym. - Kva gler og gruar du deg til då? - Eg gruar meg til at eg skal reisa frå familien, sidan me får besøk til sommaren. Fordi eg har lyst til å få med meg begge deler. Og så gleder eg meg til å bada i Brasil. Det er jo «berre» 28 varmegrader der nede sidan det er vinter på den tida av året, seier Trym. - Fordi ein vinter i Brasil er jo som ein sommar i Norge, held Maia fram.

Broren reiste tidlegare Maia fortel at grunnen til at ho søkte på å få komma med på CISV-leir var på grunn av bror hennar, Ola Matre Hagenes (13), som reiste på ein liknande tur då også han var på same alder som søstera si. - Ola reiste til Filippinane på sommarleir, og har fortalt veldig mykje frå den turen, seier Maia. Maia og Trym fortel at opphaldet på sommarleiren varar i om lag ein månad, og i løpet av dei fire vekene vil ein også bu to helger hos ein vertsfamilie. Dei to gler seg også veldig til å treffa masse nye venner frå heile verda på leiren i Brasil. - Kompisen min Pedro bur der nede. Han møtte eg på CISV-leir på Rommetveit i fjor, og bur rett attmed der me skal vera, seier Trym.