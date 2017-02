Men på lang sikt ønskjer Unitech ei ny industrik­lyngje i Tømmervika.

Det er uklart kva som skal skje med dagens fabrikk på Eldøyane, når det nye anlegget på Rubbestadneset står klart. Unitech skriv i ei pressemeldinga at dei vurderer vidare bruk av anlegget her, og vurderer at det kan brukast til etablering av eit høgspentlaboratorium til kabeltesting.

Etableringa på Rubbestadneset vil truleg på kort sikt føra til at Unitech byggjer seg opp på Bømlo, og blir langt færre på Stord. Men på lengre sikt har selskapet planar for ny verksemd i Tømmervika på Stord.

- Dette ligg lengre fram i tid, både med tanke for å sikra ein avtale om området og omregulering, seier prosjektdirektør Liv Kari Eskeland.

Ho fortel at ein i Tømmervika ser føre seg ein fabrikk, ein såkalla extruder. Det vil seia ein maskin som pressar ut lange komponentar, til dømes vindmølleblad. Grunnen til at ein har så stor interesse for Tømmervika er dei gunstige djupneforholda.

- På det 90 mål store området ønskjer me, i tillegg til eiga etablering, å vera katalysator for andre som kan vera med på å løfta dette næringsområdet opp til ei spanande industriklyngje, skriv Unitech i pressmeldinga

Ordførar Harry Herstad skulle ynskja at ein fann ei løysing for Unitech i Stord, men er glad for etableringa i Bømlo.

- Me er ein arbeidsmarknad, og dette betyr arbeidsplassar i region, seier Herstad.

Han fortel at Stord kommune har jobba halvanna år for å prøva å finna ei løysing på arealbehovet til Unitech.

- Me hadde ting på gang både på Eldøyane og i Tømmervika. No har dei landa på Rubbestadneset. Då har dei sikkert vurdert det som den beste løysinga. Eg ønskjer verksemda og kommunen til lukke med etableringa. seier Herstad.