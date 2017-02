Rema 1000 har vore i hardt vêr og taper terreng i høve til konkurrentane. Men prismessig er dei igjen best i klassen denne veka.

Det viser ei undersøking utført av Enhver.no på Stord tysdag denne veka. På ei handlekorg til dryge tusenlappen, kjem Rema 1000 best ut - knappe 40 kroner billegare enn Coop Extra. Mellom Rema 1000 og Meny - sistnemnde er den dyraste i testen - skiljer 213 kroner, på ei korg som tel 44 varer. Sjå resultatet frå pristesten på Stord heilt nede i artikkelen.

Nedgang - Ja, men då er me tilbake der me skal vera, då. Me skal vera billegast me, seier Rema-kjøpmann John Ståle Eldøy på Heiane på Stord. Aftenposten melde torsdag at lojalitetsprogrammet til Rema 1000, og appen «Æ», som gjev kundane ti prosent rabatt på varene dei handlar mest, ikkje har gjeve ønska effekt på kundesida. Totalt skal daglegvarekjeda ha tapt nærare 90 millionar kroner. Det vil seia ein nedgang i marknadsandel på 3,2 prosent, melder avisa. Utrekningane byggjer på bakgrunnstala som analysebyrået Nielsen utarbeidar kvar månad for matvarekjedene.

Kritikk Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop er blant dei som har vore mest kritisk. - Dette er ingen revolusjon, dette er berre pinleg. Rema 1000 har gått høgt på banen, men eg trur veldig mange er blitt skuffa. Samstundes skjønar me at Rema 1000 tek grep, etter at dei blei den store taparen i daglegvaremarknaden i 2016, seier Friis til Kampanje. Eldøy deler ikkje det synspunktet. - Eg registrerer ein liten tilbakegang hos oss. Kor mykje er for tidleg å seia. Men eg trur ikkje det skuldast lojalitetsprogrammet, og «Æ», som i grunnen er kjempebra. Eg tenkjer meir at det er eit resultat av auka konkurranse, etter at Rema 1000 på Vabakkjen opna, seier Eldøy.

- Ikkje uvanleg Samstundes har Rema-kjeda måtta tåla ein del kritikk som følgje av den nye bestevennstrategien, der selskapet knyter enkelte leverandørar til seg på lengre avtalar, mot at dei droppar andre. Dermed har dei kasta ei rekkje kjende merkevarer ut frå hyllene, deriblant fleire av Coca Cola sine mest kjende brusmerke og chips frå Kims. Når det gjeld øl frå Hansa, så kan Eldøy framleis garantera det, i alle fall dei mest kjende sortane. Les meir: Slik var det førre pristesten på Stord Sjølv avviser Eldøy at han har fått kjeft. - Nei, det har eg ikkje fått. Eldøy sjølv er glad for å kunna tilby kundane sine ein større grad av lokale varer. - Men at daglegvarekjeder byter leverandørar er jo noko, som på generelt grunnlag, skjer heile tida. Så det er ikkje uvanleg, seier Eldøy.

Nøgd Ironisk nok er det Eldøy sin barndomsven, og bandkollega i rockebandet Bastard, Eivind Birkeland som driv Rema 1000 på Vabakkjen, og som, skal me tru Eldøy, har teke marknadsandeler frå han. - Det er nok ein heilt naturleg mekanisme, at når det opnar ein ny butikk, så oppstår det ei forstyrring i marknaden, seier Birkeland. Han opna dørene første veka i november, og er svært nøgd med utviklinga. - Ja, det har vore over all forventning, sett i lys av at me har opna ein daglegvarebutikk i eit område som aldri har hatt det før, seier han. Les også: Rema 1000 opnar ny butikk i nytt bygg i Sagvåg i løpet av 2017 Også Birkeland er glad for å igjen vera det billegaste daglegvarealternativet. - Det er me jo. Me vinn ni av ti slike pristestar, understrekar han.