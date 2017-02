- Den kjekkaste cupen på Vestlandet, seier Ole Bergesen. Med det slår moromannen an tonen før årets store fotballcup i kultur- og idrettsbygget.

- Ei lita regelendring kan gjera det ekstra viktig for enkelte å stilla opp denne gongen. Neste år skjerpar me regelverket. Då tillèt me ikkje lenger aktive i oldboys-klassar å stilla i open klasse. Då må dei over i eliteklassen, seier Bergesen.

Motivasjonen bak regelendringa er forståeleg.

- Me vil dempa konkurransemomentet noko i open klasse i håp om at me då vil få med fleire som elles ikkje er så aktive på fotballbanar, seier Bergesen.

Ni lag i kvinneklassen, åtte lag i klassen for elite menn og ti lag i open klassen tvingar fram eit tett program.

- Hugs på at me skal ha både A- og B-sluttspel i etterkant av innleiande rundar. Difor må me starta alt fredag ettermiddag. Me heldt det då gåande til timen over midnatt. Laurdag er det tidleg start. Siste sluttsignalet går ikkje før ved 17-tida, seier Bergesen.

Han ventar deltaking frå Stord, Fitjar og Bømlo - i tillegg vil også både Haugesund og Bergen vera representert.