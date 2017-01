- Desperate situasjonar krev desperate tiltak, seier Gjermund Johnsen.

I frykt for at dei skulle grava vekk både hage og gjerde, i forkant av sprengingsarbeidet som skal gjerast denne månaden, såg han ikkje noko anna løysing enn å setja bilen der for å stoppa arbeidet.

- Det kan godt vera at dei har rett. Og då skal eg bøya meg. Men det er noko med framgangsmåten. Du rullar ikkje berre inn og tek deg til rette på den måten. Om ein ser at det er noko som er uavklart, får ein gå i inn i det og finna ut av det på skikkeleg, ikkje på denne måten. Det finst betre måtar å få beskjed, enn å vakna til gravemaskinar utanfor soveromsvindauget, seier Johnsen.

Ifølgje Johnsen har hagen vore som han har vore sidan han kjøpte huset for 14 år sidan. Han ser likevel ikkje bort frå at utbyggjaren av Hamnetind kan ha rett i at den opparbeidde hagen har gått utanfor dei formelle grensene.

Han har tidlegare protestert mot utbyggingsplanane, men er klar på at det ikkje er sjølve byggjeprosjektet som ligg til grunn for protesten no.

Trur på løysing

Andreas Hauge i Hamnetind Sentrumskvartal kjende ikkje til konflikten då Sunnhordland tok kontakt onsdag føremiddag. Han trur likevel dei skal finna ei god løysing.

- Her høyrest det ut som det ligg ei misforståing til grunn, og me som utbyggjar må ei løysingsorientert haldning, slik at me kan komma i tale med naboen og prøva å finna ei løysing som er god både for han og for oss, seier Hauge.

Han understrekar at alle planar er godkjende, og at det før jul blei gjeve igangsetjingsløyve for grunnarbeidet som no går føre seg.

- Det er i utgangspunktet ikkje noko her som skal danna grunnlag for ein protest, så eg trur me skal klara å finna ut av dette, seier Hauge.

- Kva konsekvensar får dette for arbeidet på plassen?

- Det ligg jo ein framdriftsplan til grunn, og me ønskjer primært ikkje at nokon skal forstyrra den planen. Og det er jo ikkje bra, men me må finna ein måte å komma han i møte og finna litt løysingar, seier Hauge.