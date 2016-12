I Sunnhordland står over 1.000 personar utan arbeid. På nyåret får dei sin eigen kafé å gå til.

- Dette blir kafé for arbeidssøkjarar på Blå Time i Leirvik kvar torsdag, med oppstart 7. januar. Dette blir ein sosial samlingsplass, med fokus på eit fagleg opplegg - eit slags miniseminar kvar veke, med bidrag frå ulike ressursmiljø som kan hjelpa arbeidssøkjarane, fortel Øyvind Kyvik, som er tillitsvalt i NITO Sunnhordland. Han understrekar at her skal arbeidssøkjarane kunna koma for oppmuntring og fagleg påfyll - og ikkje minst møta andre i same situasjon. - Kanskje kan dei få ein meir innhaldsrik dag, seier han.

Tungt Ved utgangen av november stod så mange som 1.123 personar heilt utan arbeid i Sunnhordland, noko som utgjer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Av desse så høyrer så mange som 460 heime på Stord. Ifølgje klubbleiar Christian Danmo i FLT Sunnhordland tek mange det svært tungt når dei står utan jobb. Å gå over i isolasjon og depresjon er fort gjort når den kjende og travle kvardagen brått går over i arbeidsløyse. - Kjensla av at det ikkje er bruk for deg lenger kan vera vond å handtera. Dei føler dei mistar identitet, noko som er ei tøff omstilling reint psykisk. Dei som hamnar i ein slik situasjon treng hjelp for å finna inspirasjon. Det håpar me å kunna tilby på arbeidssøkjarkaféen, seier Christian Danmo. Nav Hordaland: - Ventar over 10.000 ledige i snitt i 2017 Mange skammar seg også av å ikkje ha fast jobb å gå til. Kontorleiar Iren Langhelle Nordhus ved NITO Sunnhordland håpar at terskelen vil opplevast som låg på kafétilbodet. - Me veit jo ikkje kor mange som vil dukka opp. Kanskje kjem det ikkje så mange første gongen. Men me håpar å kunna etablera eit tilbod som vil bli brukt av mange, seier ho.

Nettverk Blant dei som vil dukka opp utover våren, og snakka med arbeidssøkjarane, finn me Atle Wigum frå Subshore, Rune Almås frå Stordbase, Karrieresenteret, NITO Hordaland Fylkeskommune og arbeidspsykologar frå Nav. - Kva gong kaféen er over, skal dei frammøtte føla at dei har med seg noko i sekken, og vonleg gje dei inspirasjon til det som trengst for å vera ein aktiv arbeidssøkjar, seier Nordhus. Organisasjonsarbeidar Stig Faraas i Fellesforbundet Hardanger/Sunnhordland understrekar at kaféen blir ein viktig arena for bygging av nettverk. - Det blir jo sagt at 8 av 10 jobbar aldri blir lyste ut, men blir fylte på bakgrunn av vennskap og kjennskap. I det perspektivet er det viktig å vera synleg og aktiv, seier han. Nav vil vera på plass på kaféen fast kvar einaste torsdag, der dei vil kursa dei frammøtte i å vera arbeidssøkjar. Dei vil også ha med seg informasjon om ledige jobbar som ikkje er utlyste, ifølgje Kyvik. - Nav har ein database med ledige stillingar som folk vil få informasjon om på kaféen, seier Øyvind Kyvik.