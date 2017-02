Det var ein gong ein skule ...

I den 152 år gamle Klokkargarden på Fitjar er det som om tida har stått stille.

- Dei sløydreiskapane på bordet der kan no ikkje vera så gamle. Dei kostane me brukar, til dømes, er til forveksling lik den som ligg der, seier Torland, og får resten av rommet til å humra, inkludert ordførar Wenche Tislevoll og skulesjef i Fitjar, John Karsten Raunholm.

- Nei, du veit, det er no sånt som eg har putla litt på med, no og då, fortel Haaland.

- Kanskje eg får selja dei då, slik at me får finansiert skulebudsjettet, fleipar Haaland.

- Tanken min var å få det fram frå gløymsla, og visa det til nye generasjonar. Me ønskjer jo at dette skal bli eit aktiv museum, ikkje berre for våre eigne elevar, men for alle som har lyst til å komma og sjå, fortel Haaland.

- Dette er historie frå nærmiljøet som me kjenner oss att i. Det er ein fantastisk jobb som er lagt ned her, seier dei.

Rik historie

Johannes Haugland var den første læraren som budde og underviste i Klokkargarden.

- Då Fitjar blei eigen kommune i 1860 fekk me også ein skulelov som sa at alle kommunar skulle ha fastskule. Johannes Haugland var den første som fekk jobb her, opplyser rektor Bjørn Haaland ved Rimbareid skule.

Før skulelova kom var det vanleg at lærarane reiste rundt på gardane og underviste borna.

Men Haugland gjorde meir enn å undervisa. Han var også klokkar, kyrkjesongar og gardbrukar.

- Han gifta seg også i dette rommet som me står no. Og han drog ikkje så langt for å finna seg kone. For rett borte på prestegarden fann han si utkåra, ei taus som jobba på garden der borte, fortel Haaland.

Klokkargarden fungerte også som mellombels kyrkje, i perioden frå den gamle steinkyrkja vart fjerna til dagens Fitjar kyrkje stod ferdig, i 1867. Huset fungerte som skule heilt fram til starten av 1900-talet. Seinare har det vore både barnehage og posthus i Klokkargarden, og Fitjar kulturskule har framleis aktivitet her.

- Det er eit hus med ei rik historie, som me må ta vare på, seier Bjørn Haaland.