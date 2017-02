Ingen kan kalla dei berre medgangs­supporterar. Det skal dei ha, Tor Jonny Agledal og Einar Hillestad.

Er med uansett

- Ein ting er at eg er så oppteken av Stord Handball, men når eg i tillegg har Aston Villa som favorittlag i England. Ja, då må det bli tungt. Aston Villa har jo ikkje vunne ein kamp på alder den tid. Eg har fleire gonger tenkt å skifta favorittlag, men eg får det berre ikkje til. Det same gjeld for så vidt Stord-herrane, men eg trur rett og slett ikkje eg ville fått det lettare om eg hadde flytta over til Stord Fotball, seier skohandlaren.

Han er frustrert.

- Mot Haugaland kom det klart fram at me er både for lette og for urutinerte. Handball er ein kampsport som krev tyngde og musklar. Det har me altfor lite av. Me er rett og slett ikkje betre.

- Betyr dette at du gjev slepp på handballengasjementet om det blir nedrykk?

- Nei, på ingen måte. Eg blir med som før uansett, fastslår Hillestad.