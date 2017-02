Fredag runda super­supporter Kari Pedersen 43 år. Samstundes hadde ho sin siste arbeidsdag i Stord Fotball. Til sommaren flyttar ho tilbake til Nittedal.

- Kom igjen, folkens. Me tar bursdagssongen for Kari. Skal me ta han på norsk eller engelsk? skyt kollega Jon André Røyrane inn - og brått er fotballstova på Vikahaugane fylt av «Happy birthday to you».

- For meg personleg så er det veldig tøft å slutta i Stord Fotball, og flytta tilbake til Austlandet. Eg har knytt veldig sterke band til Stord, seier den nybakte 43-åringen, og blir blank i augo.

Åleinemamma

Pedersen har vore tilsett i Stord si skulefritidsordning sidan 22. juni 2015. Då hadde åleinemammaen teke tre av fem born med seg i bilen - Siri (no 14), Peder (12) og Sigurd (10) - og flytta over fjellet frå Nittedal til Stord. Berre Håkon (no 16) og Harald (18) var igjen på andre sida av fjellet. I september flytta også Håkon etter. Harald, på si side, er i militæret.

- Planen var at me skulle prøva i eitt års tid, men det blei litt lenger enn det, smiler Pedersen.

Det er eit ynskje frå eitt av medlemmene i ungeflokken som gjer at familien returnerer til Nittedal når skuleåret er over i juni. Dommaren har blåse. Ekstraomgangane er over. Kari tapte.

- Eg skulle så gjerne ha vore her, eg. Men når ikkje alle finn seg til rette, så må me ta konsekvensen av det, slår ho fast.

I augneblinken står ho utan jobb. Men med sin lærarbakgrunn satsar ho på at eitt eller anna skal dukka opp fram til sommaren.

Folk fekk for alvor opp augo for Pedersen i 2014, då ho - under namnet @fotballhjerte - tvitra ivrig om Stord - og jamvel dukka opp på laget sine kampar i 2. divisjon. Ho kvidde seg blant anna ikkje til å stå opp i Nittedal klokka 04.30, køyra til Stavanger og sjå Stord spela 1-1 mot Vidar - for så å køyra tilbake på direkten.

Og i oktober same året tvitra ho at ho ville dra på Lyn-trening, for å sjekka forma til Oslo-laget, før møtet med Stord den påfølgjande laurdagen.

- Mange såg nok på meg som «ho galne fotballdama», seier Pedersen og ler.

Men bak engasjementet låg det ingen hokuspokus - berre ein dose ekte - og kanskje litt uforklarleg - kjærleik til Stord.

- Ja, det er jo litt uforklarleg, eg vedgår jo det, seier hovudpersonen sjølv.