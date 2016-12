Kommunestyret ønskjer å gå endå ein runde med kunstverket på Leirvik torg. No vil det gå nesten endå eitt år før politikarane bestemmer seg for plassering.

Det var koalisjonen, ved Bente Bjelland (Ap), som la fram forslaget om å gå ein ny runde.

I forslaget heiter det:

«Stord kommunestyre ber rådmannen om å leggja fram ei sak med kunstfagleg og teknisk vurdering av mogelege alternativ for plassering av «Den Høgreiste og Havet», sentralt i Leirvik, i området Torget/Borggarden, i løpet av våren 2017. Vurderinga skal gjerast i samråd med kunstnar og utsmykkingsfond».

Vidare gjekk det fram av forslaget at plasseringa av Anders Kjellsvik sin skulptur skal vera ferdig utarbeidd sommaren 2017, slik at den kjem opp som sak i første møte i næring, miljø og kultur, og kommunestyre hausten 2017, for endeleg handsaming. Forslaget vart vedteke mot to røyster, Fredrik Litleskare og Reidunn Aasheim frå Høgre.