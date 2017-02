Ektepar fråstolen 715.000 kroner

Ei kvinne i 40-åra frå Bergen er dømd for heleri av 715.000 kroner. Pengane var stolne frå bankkontoen til eit ektepar frå Sunnhordland.

A- A+

Påtalemakta hadde i utgangspunktet tiltalt kvinna for å stela pengane frå ekteparet. I dommen kjem det fram at Sunnhordland tingrett meiner det ikkje er ført bevis for dette. Retten er ikkje i vil om at det var dottera til ekteparet som tok ut pengane frå foreldra sin konto, og lånte dei vidare ut til venninna si. Tingretten, med tingretts­dommar Frank Schmidt, meinte det var dottera til ekteparet som tok pengane og lånte dei vidare til venninna. Ho er no dømd for heleri.

Arkivfoto: PER EGIL LARSEN

Rådde over kontoane I dommen kjem det fram at det var dottera til ekteparet som ordna med nettbanken til foreldra sine og betalte rekningane deira. I ein periode frå februar til september 2014 forsvann det store summar ut av kontoen og vidare inn på venninna sin konto. Bergenskvinna forklarte i Sunnhordland tingrett at ho lånte pengane av venninna som var dotter til ekteparet. Dottera nekta i retten for at ho lånte venninna pengar og overførte til kvinnas konto. Retten er ikkje i tvil om at det er dottera som har overført pengane. Men retten meiner også at det ikkje er tvil om at venninna visste pengane kom frå venninna sine foreldre, og dømmer kvinna for heleri.