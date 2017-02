3. klasse på Sagvåg skule testar ut fysikkens grenser med eigen bru.

- Me har eit prosjekt om bruer der me byggjer ei bru ut av papir, seier Elias Almås.

Spanande prosjekt

Elevane finn fram eit ark som dei ruller saman til ein papirbjelke. Det er sånn dei lagar bjelkane til brua.

- Og så har me funne fram splittbinders som papirbjelkane held seg saman med, fortel Henrick Eliah Abelsen.

- Og så har Elias sett det saman, held Anette Nerhus-Bjelland fram.

Elias peiker på brukonstruksjonen, og fortel korleis han gjekk fram då han skulle setja alt saman.

- Eg lagde først ein pyramide, og så bygde eg berre på vidare bortover, seier han.

Inni brua lagde dei ein vegbane av papp, og så er ho klar til å testast på ordentleg. For kor mykje toler eigentleg ei bru laga av papp og papir?

Elevane plasserer brua mellom to bord, og ein etter ein legg dei på lodd midt på brua. Ein etter ein, sakte men sikkert, så bøyer brua seg. Før ho plutseleg gir etter på midten med eit smell i golvet.

- Brua vår tolte 1.900 gram, smiler Elias Almås.

- Kva har dykk lært av bruprosjektet?

- Me har lært at me ikkje berre kan spela på dataen. Men at me også kan laga ting, seier Henrick.