Rune Kvernenes (48) frå Rubbestadneset strålar på vegner av sunnhordlandsregionen.

Tysdag ettermiddag skin sola over MS «Tranen» der ho ligg med Nattrutekaien. Om ein halvtime susar snøggbåten utover sunnhordlandsbassenget, men først er det høve for ein liten kaffipause for mannskapet om bord.

- No ventar me på at me skal ta til med ruta att klokka 15.15. Då med Bjoa som første stopp, deretter Sydnes og Fjelberg.

- Kva har du gjort på no då?

- No når me ligg fortøydd så har eg vore nede og stoppa maskina, slik at me sparar drivstoff, og ikkje lagar unødig støy.

- Elles då?

- Jo elles merkar eg meg at det skjer store ting på Rubbestadneset, heimstaden min. Industrien skal byggja ut noko enormt. Det blir jo det største som har skjedd på Rubbestadneset sidan Wichmann starta opp.

- Eg ser også at Kværner har fått ny kontrakt, som skapar arbeidsplassar for regionen. Noko som er spesielt flott for Bømlo og Stord.