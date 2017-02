I eit råsterkt koppel i Gent enda Tom Erling Kårbø i B-heatet. Det gjorde sitt til at EM-håpet brast for Stord-løparen.

- Det blir jo berre spekulasjonar i ettertid, men eg følte vel at eg måtte gjera ein for stor del av jobben sjølv. Hadde eg komme i A-heatet ville eg drege fordel av meir hjelp og eit høgare tempo jamt over, seier Kårbø.

Han hadde 8.05 som ei magisk grense på denne 3000-meteren innandørs i belgiske Gent i helga. Men Stord-løparen klokka stoppa på 8.07.23. Dermed må Kårbø skyta ei kvit pil etter EM innandørs og heller konsentrera seg om VM utandørs.

- Ja, i det heile så må alt no handla om utandørssesongen. Akkurat no står ein grunntreningsperiode for døra, seier Kårbø.

Trass i at det ikkje heldt til EM-tur var Kårbø likevel rimeleg nøgd med gjennomføringa i Gent i helga.

- Sett på bakgrunn av at persen min utandørs på distansen er 8.06 så er det bra å komma inn til 8.07.23 innandørs, seier Kårbø.