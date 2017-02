Dei 75 meter lange mølleblada skal gjera den skotske havvinden om til straum. Stord og Eldøyane er staden når Statoil set saman det som skal bli verdas første flytande vindmøllepark.

I løpet av våren skal mølletårn, understrukturar, vindmølleblad og turbinhus komma til Stord og Eldøyane. Her skal dei setjast saman til fem gigantiske flytande vindmøller, som blir 253 meter høge. 75 meter ligg under havflata, og 178 meter over. - Dette er det kulaste prosjektet me har! seier Leif Delp, prosjektdirektør i Statoil, entusiastisk. - Hywind er eit framtidsretta prosjekt. Me ser føre oss at dette skal kommersialiserast og kan byggjast ut over heile verda, seier Delp. Høgda på dei flytande Hywind-møllene i forhold til kjende landemerke. ILLUSTRASJON: STATOIL

Serviett-ide Ideen om flytande vindturbinar oppstod i 2001 då to ingeniørar i Norsk Hydro stakk hovuda sine i saman i lunsjen og teikna på ein serviett. I 2009 blei pilot-mølla plassert utanfor Karmøy, og den har levert over all forventning. - Den flytande havmølla har vore den bestproduserande vindturbinen. Den hatt ei operativ tid på over 50 prosent, noko som er svært høgt for vindturbinar, seier Delp, som fortel at dei har gjennomført ein kostnadsreduksjon på 60-70 prosent frå pilotmølla til dei nye møllene som skal stå i vindparken. Dette er dels gjort ved at dei nye flyttande vindturbinane har auka kapasiteten frå 2,3 MW til 6 MW. Medan tradisjonelle vindmølleparkar er avhengig av havdjupne på 20-40 meter for å monterast på havbotnen, så gjev konseptet med flytande vindmøller ein enorm fridom. - Me ser på vestkysten og austkysten av USA. Hawaii og Japan er også aktuelle stader, seier Delp. Det undersjøiske understellet til den nye flytande vindmølla blir bygd i Galicia i Spania. Foto: Bjørn Ivar Bergemo/Statoil



Norge på banen Prosjektdirektøren fortel at pilot-vindparken utanfor Peterhead er eit svært lønsamt prosjekt grunna støtte frå britiske myndigheiter. I førre månad kjøpte også Abu Dabi-selskapet Masdar seg inn med 25 prosent i Hywind. Delp meiner det er på tide at norske myndigheiter kjem på banen, slik at ein får ein også får flytande vindturbinar i norsk farvatn. - Dersom ein fokuserer på totalutslepp så bidreg oljeutvinning omtrent like mykje som den totale bilparken. Det finst andre måtar å få ned utsleppa på enn å subsidiera Tesla-eigarar, seier Leif Delp, som meiner det må på plass tilrettelegging. Han peikar på at offshore vindparkar også kan gje inntekter for leverandørindustrien etter kvart som tida for oljeutvinning er over toppen. Prosjektdirektør i Statoil, Leif Delp, dagleg leiar i Stordbase, Rune Almås, og prosjektleiar i NorSeaGroup, Toralf Ekrheim, er klare til samanstillinga av vindmøllene til det som skal bli verdas første flytande vindmøllepark. Foto: MARIUS KNUTSEN