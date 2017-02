Frå og med valet i haust, kan Stord kommune redusera talet på valkrinsar frå seks til tre. Bakgrunnen for forslaget, som fekk fleirtal i valstyret, er ei regelendring som gjer gjennomføringa av valet meir effektivt.

«Rådmannen meiner at dei gode erfaringane frå andre kommunar tilseier at også Stord innfører elektronisk kryssing, og at kommunen i så fall også bør redusera talet på valkrinsar. Kommunen må sikra at det er stabil nettilgang i alle vallokala og det må vera tilgjengeleg IT-støtte på valdagen», står det i saksutgreiinga.

Dersom kommunestyret går inn for dette, vil det berre bli høve til å røysta i kulturhuset i Leirvik, på Solidhuset og i Prestegardsskogen fleirbrukshall.