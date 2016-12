Stord IL vil vera godt representert når startskotet går for NM-sprint på Hamar i midten av januar.

I juniorklassen for menn stiller Olav Sørheim Nylund frå Stord mellom dei 32 startande, medan Anja Sporsheim er Stord-representanten i juniorklassen for kvinner.

Det er klart etter at skeiseforbundet har teke ut Magnus Brask Nordfonn og Espen Brask Nordfonn som begge stiller i seniorklassen saman med Notland.

Magne Notland var einaste Stord-løpar til start då NM allround gjekk av stabelen på Leangen tidlegare i månaden. 14.- og 15. januar er det klart for sprint-NM i Vikingskipet på Hamar. Der vil Notland ha selskap av fire andre Stord-løparar.

Tek ingen sjansar

I mangel på skeiseis på Vikahaugane har Stord-løparane pendla til istrening i Stavanger. Framleis er det uklart kva tid det vert treningsforhold på heimleg is. Det gjer at Magne Notland vil vera på plass på Hamar alt 9. januar.

- For meg vert det naudsynt for å få ei best mogeleg opplading før meisterskapen, seier Notland.

Med personlege rekordar på 36.60 (500 m) og 1.11.40 (1000 m) siktar han seg inn mellom dei ti beste samanlagt etter fire løp.