Farvel til Høgskolen Stord/Haugesund

Frå og med 1. januar heiter ikkje lærar- og sjukepleiar­høgskulen på Rommetveit HSH, men Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Julefreden har no senka seg over campus Rommetveit etter at siste juleeksamenen vart gjennomført måndag. Men bak kulissane er det likevel langt frå stilt, for når studentane kjem tilbake igjen over nyttår kjem høgskulen til å ha eit nytt namn.

- Det er jo veldig spanandem, synest eg, og det er veldig kjekt at me kan få sjansen til å forbetra oss, seier Krokli.

- Eg føler meg heilt sikker på at dette var til det beste. Slik som verda har forandra seg må også skulane forandra seg i takt. Ein må som skule ha eit breitt utval med fagfolk for å gje nok breidde. Elles vil me bli marginalisert, meiner Grimstvedt.

Eit halvt år etter vedtaket er ikkje rektor Liv Reidun Grimstvedt og Kristine Krokli i tvil om at fusjon er til det beste for alle partar.

Ikkje store endringar

- Kva trur de blir den største endringa for studentane her over nyttår?

- For å vera heilt ærleg, trur eg logoen vert den største skilnaden i første omgang. Og at uteksaminerte studentar til sommaren vil få eit vitnemål som det står HVL på i staden for HSH. Det blir også ei endring i studentdemokratiet, ved at studentparlamenta til dei tre høgskulane slår seg saman til eit stort studentting, seier Krokli.

- 10. januar skal alle logoar vera på plass, og den nye nettsida vår skal vera oppe og gå frå og med 1. januar. Alle har gjort ein formidabel jobb. Når det er så mange høgskular som skal retta seg inn etter det same regelverket, seier det seg at samordninga har vore noko ein har jobba veldig mykje med, seier rektoren, som fortel at den største utfordringa i tilknyting til fusjonen, har vore tida. Det er mykje som har blitt gjort over det siste halvåret, og som framleis skal gjerast over dei neste månadane.

Etter over fem år som rektor, og 12 1/2 år på HSH, sluttar difor Liv Reidun Grimstvedt som rektor på HSH, og går inn som konstituert prorektor på Stord frå og med 1. januar. Ei stilling som vert lyst ut for tilsetjing i august neste år.

Høgskolen Stord/Haugesund vart etablert 1. august 1994, etter ei fusjonering av dei fire høgskulane Statens sikkerheitsskule, Haugesund sykepleierhøgskole, Stord lærarhøgskule og Stord sjukepleiarhøgskule. HSH har i dag tre avdelingar som dei tek med seg inn i den nye Høgskulen for Vestlandet. Det er avdelingane for lærarutdanning og kulturfag, avdeling for helsefag, og avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag.