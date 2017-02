Fekk 60 mill. i overskot

Hydro Husnes fekk ein god avslutning på 2016, og kan notera eit overskot på 60 mill i fjor.

- Me avrunda året på ein veldig god måte, og den positive trenden har framleis inn i 2017, seier Per Øyvind Sævartveit, som er fabrikksjef ved Hydro Husnes.

God utnytting

- Sidan me produserer kvar kilo på direkte ordre frå kunde, legerer me opp metallet og kan difor ta ein premie på toppen av denne prisen. På den måten utnyttar me kompetansen til arbeidarane våre for å henta ut høgare margin enn mange av konkurrentane våre i andre land gjer, forklarar Sævartveit.

Han legg til at organisasjonen på verket nyleg også har innført betre rutinar for oppfølging av elektrolysecellene som produserer primæraluminium, og at dette har bidrege til høgare og meir stabil produksjonstakt.