Prosjekta «Vårslepp på torget» og «Føre­byggjande heime­besøk» fekk pris for innovasjon og nytenking i Stord kommune.

Prisen, som er på 10.000 kroner og eit kunstverk med verdi på inntil 10.000 kroner, blei delt ut på kommunestyret i førre veke. Føremålet med innovasjonsprisen er å stimulera til nytenking blant dei tilsette. Nyskapande idear kan bli fanga opp, tekne i bruk og kan slik sett bli verdifulle for kommunen. I år blei prisen delt mellom to prosjekt.

Det er eining for aktivitet og rehabilitering står bak vårsleppet på Torget. Dette er eit treffpunkt for menneske nyttar elektrisk rullestoll (ERS) i kvardagslivet. Her kan dei få moglegheit til å få oppfølging frå NAV hjelpemiddelsentral og servicepersonell og terapeutar frå kommunen. Brukarane kan også få friska opp kjøreferdigheitene sine.

- Resultatet er at dagen bidrar til førebygging av ulykker og skader i trafikken. Det er også eit treffpunkt der menneske som brukar ERS kan møtast og dela erfaringar og kunnskap med kvarandre. Det er tidsbesparande både for brukarar og NAV-hms då ein slepp å levera inn ERS til reperasjon på sentralen i Bergen, skriv Stord kommune på nettsida si.

Prosjektgruppa har bestått av ergoterapeutane Juni Mehammer og Sara Brosvik.

«Førebyggjande heimebesøk» er eit samarbeidsprosjekt mellom einingane Stord brann og redning, heimebaserte tenester og aktivitet og rehabilitering.

- Prosjektet er nyskapande med felles førebyggjande heimebesøk til 111 eldre født i 1938. Prosjektet har som mål å førebyggja skader og sjukdom og møta framtida med ein tilrettelagt og sikker bustad for personar utan kommunale tenester, men som er i ein alder der ein må førebu seg på framtida som senior.

Prosjektgruppa har bestått av sjukepleiar Britt Nelly Hystad Barane, ergoterapeut Anna Lise Sortland og feiarsvenn Hildegunn Gram.