Med ti trenarar og 40 unge turnarar å følgja opp har Odin Brunæs Nielsen travle romjulsdagar på Vikahaugane.

- Eg fann vel ut at det vart for tidkrevjande å kombinera jobb og studiar med all den treninga som må til for å hevda seg på eit visst nivå. Difor satsar eg heller på trenar- og instruktørjobben, seier stordabuen som no har gjort siddis av seg.

I dag er turnsporten kanskje viktigare for han enn nokon sinne. Med ein bachelorgrad i idrett frå universitet i Stavanger og topptrenar 1-utdanning frå idrettshøgskulen, gjekk han inn i Norges Gymnastikk- og Turnforbund der han fekk ansvar for region Vest.

- Instruktørane står jo for det daglege treningsarbeidet i klubbane. Difor er det veldig viktig følgja opp også desse som i tillegg bidreg til å auka det sportslege utbytet for deltakarane i denne samlinga, seier Nielsen.

Turnleirar på Stord har lange tradisjonar. Romjulsleiren i den form han har no er nummer åtte i rekkja. For Nielsen og hans virke er leirar som denne nyttig verktøy i arbeidet med å fremja turnsporten på Vestlandet.

- Me kan ikkje snakka om direkte landslag i dei yngste klassane, men samlar me dei fjorten beste i landet i dei yngste klassane så kjem seks av dei frå Vestlandet. Mellom desse seks finn med Tobias Mortensen frå Stord. På juniorsida stiller også regionen sterkt med tre turnarar. Halvor Hetland, Benjamin Riska og Leif Ingvald Andersen representerer turnmiljøet i Sandnes. Alle dei tre jr.-landslagsturnarane er med i denne samlinga på Vikahaugane, seier Nielsen.

Gøymer nugattien

For litt over eitt år sidan fekk han eldsjelprisen for sitt arbeid for turnsporten på Stord. Paul Skjønberg har så avgjort ei rolle også for få i hamn nok ei vellukka treningssamling på Stord. Klokka 07.00 var pensjonisten i gang med å gjera innkjøpa til lunsjen som forsamlinga på rundt femti turnfrelste fekk nyta i matsalen vegg i vegg med turnkassen.

- Du ser det er berre sunn mat her, seier Skjønberg og viser kjøleskapet fylt med ost, mjølk, syltetøy med meir.

- Skal vedgå at eg også har nugatti. Dei gongene Stian Skjerahaug er her så er det berre nugatti som er godt nok. Han ville ikkje ha noko anna. Men i denne forsamlinga så vel eg å halda den sukkerbomba litt skjult. Også majonesen heldt eg litt i bakgrunnen. Men eg hentar dei fram dersom dei vert direkte etterspurde, ler Skjønberg.

Frukost og middag er ikkje hans bord.

- Nei, faktisk så har Stord Hotell opna dørene for våre deltakarar. Hotellet er elles stengt på denne tida, men no kan denne gruppa bu der og få frukosten servert før treningsøkta. Middagen er det cateringverksemda her på huset som står for. Veldig bra, seier mannen som eigenhendig har konstruert og snikra saman fleire av hjelpeapparata som vert flittig brukte desse hektiske romjulsdagane i turnkassen på Vikahaugane.