Ein mann i 20-åra må sona 18 dagar bak fengsels­murane.

Mannen lét vera å føra opp timar han jobba på meldekorta til Nav. På denne måten fekk han utbetalt 93.150 kroner, som han ikkje skulle fått. Svindelen skal ha gått føre seg i ni månader.

Stordabuen la korta på bordet då saka var oppe i retten, og forklarte at var klar over at utførte arbeidstimar skulle registrerast i meldekorta, og korleis det skulle gjerast.

I straffutmålinga peikar Sunnhordland tingrett på at rettspraksis er at folketrygda sitt grunnbeløp på gjerningstidspunktet, utgjer ei rettleiiande grense mellom fengselsstraff og fengsel på vilkår. Då dette beløpet er over grensa, endar retten på fengselsstraff for mannen.