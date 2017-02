Fleire utan jobb i heile regionen

Ved utgangen av januar var det 1.269 heilt arbeidslause i Sunnhordland.

- Tal ungdom under 30 år som er heilt arbeidslause har gått ned i januar 2017 i høve til januar 2016, - 40. For aldersgruppa under 24 år og under er det ein nedgang på - 39 i høve til januar 2016 og ein auke på +2 i høve til desember 2016.

Det er svært positivt at arbeidsløysa blant ungdom går ned sjølv om arbeidsløysa totalt aukar, skriv NAV Sunnhordland.

Bruttoarbeidsløysa i Sunnhordland (heilt arb.lause + ordinære i tiltak), utgjer no 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløysa i Sunnhordland utgjer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I Hordaland er arbeidsløysa på 3,7 prosent. For landet er arbeidsløysa no på 3,2 prosent.