I grunngjevinga blir det peika på at Fjord1 tek inn fleire lærlingar enn kva reiarlaget sjølv har behov for.

Næringsminister Monica Mæland delte i dag, onsdag 8. februar, ut prisen som årets maritime lærebedrift 2016 til Fjord1. Det skriv kommunikasjonsmedarbeidar Hermod Hove i ei pressemelding frå Fjord1 AS.

Utdelinga fann stad under Haugesundkonferansen, og det er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) som står bak prisen. HR-leiar Cicilie Færestrand tok imot prisen på vegner av Fjord1.

- Me er stolte over å få denne prisen. For oss er det ei viktig verdsetjing av arbeidet me gjer med opplæringsstillingar, som ledd i framtidig rekrutteringsstrategi, uttaler Færestrand i pressemeldinga.

Prisutdelaran legg til grunn at Fjord1 tar eit omfattande ansvar for å ta inn lærlingar og kadettar. I grunngjevinga blir det peika på at Fjord1 tek inn fleire lærlingar enn kva reiarlaget sjølv har behov for av offiserar og matrosar. Juryen meiner Fjord1 viser bredde og tenkjer langsiktig i arbeidet med kompetanse.

«Rederiet er også opptatt av å ta inn kandidater med ulik bakgrunn. I 2016 hadde Fjord1 lærlinger innen matros- og motormannfaget. De hentar kadetter både fra fagskole og høgskole. Antallet jenter i opplæringsstilling i 2016 var 14, hvorav halvparten lærlinger og halvparten kadetter. I tillegg til lærlinger og kadetter tar Fjord1 imot elever fra videregående skoler på utplassering i inntil fire uker per elev», er noko av det juryen skriv.

- Opplæring av det maritime personellet i framtida er noko som Fjord1 prioriterer sterkt. Me har eit langsiktig perspektiv på denne satsinga. Samarbeidet vårt med opplæringskontora er godt, og me ønskjer å vera ein viktig nasjonal ressurs innan opplæring av lærlingar og kadettar, seier Færestrand.

I løpet av 2016 var det totalt 84 personar som hadde lærekontrakt deler eller heile året. I tillegg hadde Fjord1 inne 40 kadettar som treng fartstid for å kunna utløysa naudsynte sertifikat, noko som totalt betyr 124 personar i opplæringsstillingar i løpet av 2016.

- I snitt har selskapet 60 lærlingar innan matros- og motormannfaget inne til ei kvar tid, fortel Frode Kjelkenes, HR-rådgjevar i Fjord1.