I dag kan du sjå Solan, Ludvig og Reodor Felgen på scenen i Kulturhuset. Riksteateret er på vegen med stykket «Heia Flåklypa!».

I Flåklypa nærmar det seg den tradisjonelle melkespannkastekonkurransen, og alle i bygda er sikre på at deira representant Emanuel Desperados går av med sigaren. Men det går skumle rykte om at ein sterk konkurrent frå Oslo nærmar seg bygda. Samstundes står det gode gamle meieriet i fare for å bli selt til storkapitalen.

Desperados får dessutan tilbod om å kasta for konkurrenten. Her er det nokon som ikkje har reint mjøl i posen. Kven står bak? Korleis har dei tenkt å røva til seg sigeren? Og kva i all verda skal Solan og Ludvig gjera for å hindra katastrofen?

Med ei herleg historie og mykje song og musikk, skal Kjell Aukrust sine kjente og kjære skapningar få liv på scenen. Etter framsyninga kan du helsa på karakterane i Flåklypa. Førestillinga passar for born frå 5 år. På scenen står: Simon Andersen, Nils Johnson, Daniel Karlsson, Peter Kippersund, Espen Løvås, Robert Skjærstad, Kikki Stormo, Frank Ole Sætrang og Nicolas Khandji.

