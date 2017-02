Flammane fresar når dei får tak på brakjen. Med fyrtøy og gass vil dugnads­gjengen leggja fjellet betre til rette for firbeinte og tobeinte.

Bål på bål

- Trekken går nedover, så det er ingen fare, slår Vikanes fast.

Han forsøkjer å tenna på buskar som veks ved bekken nedanfor vegen.

- Me brenn for å gjera graset betre for sauene, og fjellet betre for folk som vil gå på ski, seier Vikanes.

Etter kort tid har fjellsida fått ei lang rekkje mindre bål. Litt oppe i lia, brenn det kraftig i brakjebuskar.

- Brannvesenet er varsla og kan rykkja ut på kort tid, forklarar dugnadsgjengen.