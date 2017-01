Krisesenteret opplever ein kraftig auke i talet på dagsbesøk.

- Me har hatt ei kraftig auke i talet på dagsbesøk. I 2016 har avdeling Stord hatt 198 dagsbesøk. Dei som kjem som dagsbrukarar treng støttesamtalar, råd og rettleiing. Desse får oppfølging over tid, fortel Britt Helen Aasbø, dagleg leiar på Krisesenteret Vest IKS.

Krisesenteret Vest IKS, som har avdelingar på Stord og i Haugesund, opplever at i fjor at talet på bebuarar på krisesenteret går ned, medan talet på dagsbesøk går kraftig opp.

Ingen ventetid

- Årsaka til auken er at me har hatt fokus på å selja tilbodet vårt inn til hjelpeapparatet i kommunane, barnevern, familievern og politi slik at dei kan tilvisa til oss. Me er eit lågterskeltilbod og har ingen ventetid, i tillegg er det gratis. Me jobbar berre med vald i nære relasjonar i motsetning til hjelpeapparatet som har mange ulike oppgåver, seier Aasebø.

Ho meiner at mange opplever det som mindre ubehageleg å komma til dagsamtale for å få råd og rettleiing omkring livssituasjon sin.

- Me har også eit ansvar å følgja bebuarar opp i reetableringsfasen, og for mange blir me ein del av nettverket i ein periode. I reetableringsfasen er det ofte ulike problemstillingar knytt til samlivsbrot, barnefordeling, skifte som dei ønskjer hjelp til. Det er brukarane som avgjer kor lenge dei har trong for å vera i kontakt med oss, seier Aasbø.